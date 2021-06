Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt esittää Yli-Viikarin irtisanomista. Lopullisesti asiasta tullaan vielä äänestämään eduskunnan täysistunnossa huomenna.

– Luottamus Tytti Yli-Viikariin kykyyn ja edellytyksiin toimia Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana on kokonaisuutena arvioiden hänen toimintansa johdosta romahtanut. Näin ollen hänen ei ole mahdollista jatkaa tehtävässään, Anu Vehviläinen (kesk.) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Historiallinen, ennenkuulumaton päätös

Kansliatoimikunnan mietinnön mukaan Yli-Viikarin johtaminen on ollut puutteellista ja hyvän hallintotavan vastaista, ja viraston julkikuvakin on vahingoittunut.

Vehviläisen mukaan päätös on historiallinen ja ennenkuulumaton, sillä Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajien irtisanomisista ei ole aiemmin edes keskusteltu.

Tilanne on ollut niin uusi, että siitäkin on prosessin aikana ollut epäselvyyttä, minkä tahon vastuulla on ollut käsitellä asiaa ja esittää irtisanomista Yli-Viikarille.