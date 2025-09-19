Keskusrikospoliisi jatkaa esitutkintaa eduskunnan kanslian virkamiehen epäillyistä virkarikoksista.
Keskusrikospoliisi kertoo tiedotteessaan jatkavansa eduskunnan kansliassa työskennelleen virkamiehen rikosepäilytutkintaa.
Virkamiehen epäillään tallentaneen ja säilyttäneen turvallisuusselvityksissä käytettäviä henkilötietoja lainvastaisesti. Epäiltyjen rikosten ajankohta on vuodesta 2017 tammikuuhun 2023.
KRP kertoi alkuvuodesta epäillyn rikoksen uhriluvuksi yli tuhat.
Nyt epäillyn rikoksen asianomistajia on kokonaisuudessaan noin 2 400. Myös ajankohtaa on tarkennettu.
– Epäily liittyy turvallisuusselvitysmenettelyasiakirjojen käsittelyyn ja säilytykseen vuosina 2018–2023, poliisin tiedotteessa kerrotaan.
Tapausta tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena. Aiemmin asiaa tutkittiin rinnakkain epäiltynä tietosuojarikoksena, joka edellyttää syytteen nostamista kahden vuoden sisällä.
– Tutkintailmoitus on kirjattu Keskusrikospoliisissa alkuvuodesta 2023, ja kyseessä on ollut asianomistajien lukumäärän takia poikkeuksellisen laaja tutkinta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen, sanoo tutkinnan yleisjohtaja, rikostarkastaja Merja Laitinen Keskusrikospoliisista.
– Esitutkinta on haluttu tehdä perusteellisesti ja asianomistajien laajan joukon tavoittaminen sekä tietojen kerääminen siitä, onko tietoja mahdollisesti käytetty väärin, vaatii aikaa. Vakavamman nimikkeen, eli epäillyn virkavelvollisuuden rikkomisen osalta, esitutkinnan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, Laitinen kertoo.
Rikoksesta epäilty virkamies on työskennellyt eduskunnan kanslian turvallisuusosastolla. Hänet on pidätetty virantoimituksesta rikostutkinnan ajaksi.