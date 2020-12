KRP epäilee viittä Helsingin Sanomien työntekijää rikoksesta

– Poliisilla on ollut syytä epäillä, että Helsingin Sanomien toimituksessa on käsitelty sellaista tietoa, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi. Osa salassa pidettävästä tiedosta julkaistiin suunnitellun mahdollisen juttusarjan ensimmäisessä osassa, muita valmisteltuja juttuja Helsingin Sanomat ei julkaissut esitutkinnan käynnistyttyä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Kai Käkelä sanoo KRP:n tiedotteessa.

Tutkinta kestänyt kolme vuotta

Esitutkinnan aikana poliisi on käyttänyt pakkokeinoja, joiden lainmukaisuutta on käsitelty korkeimmassa oikeudessa asti. Pitkä oikeusprosessi on KRP:n tiedotteen mukaan hidastanut esitutkintaa, jota on tehty joulukuusta 2017 lähtien.