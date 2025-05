Eduskunnan takahuone: Miksi apulaispormestarin työ ei kelpaa, Eveliina Heinäluoma ja Atte Harjanne?

Helsingin apulaispormestarin tehtävästä kieltäytyneiden Eveliina Heinäluoman (sd.) ja Atte Harjanteen (vihr.) mukaan kuntavaalien äänestäjille ei ollut tarpeen kertoa erikseen, että he eivät aio ottaa apulaispormestarin tehtävää vastaan, mikäli heistä ei tule pormestaria.

Eveliina Heinäluoma oli koko maan äänikuningatar 19 157 äänellä. Atte Harjanne sai 6 220 ääntä, mikä oli neljänneksi eniten Helsingissä.

Vaalien jälkeisessä keskustelussa, monet ovat ihmetelleet, miksi pormestariehdokkaat Heinäluoma ja Harjanne eivät ottaneet vastaan apulaispormestarin tehtäviä.

Heinäluoma ja Harjanne toteavat Eduskunnan Takahuoneessa, ettei pormestariehdokkuus automaattisesti tarkoita, että ehdokas olisi myös valmis apulaispormestariksi.

– Omalta osaltani pohdin kyllä mitä teen, kun olen saanut näin vahvan tuen. Tulin siihen tulokseen, että tavoittelen Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävää, kertoo Heinäluoma.

Kansanedustajana tärkeä tehtävä hoidettavana

Joidenkin mielestä SDP:n paikka kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarina olisi vielä kovempi. Heinäluoman mukaan valtuustoon puheenjohtajuus ja kansanedustajuus ovat yhdistettävissä. Apulaispormestarin tehtäviä taas ei hänen mukaansa voi yhdistää kansanedustajan työhön.

– Sanna Marin oli esimerkiksi Tampereen valtuuston puheenjohtajana näkyvä henkilö. Tällä tavalla minulla on myös kansanedustajana mandaattia puolustaa Helsinkiä ja kehittää kaupunkia, Heinäluoma jatkaa.

Atte Harjanne perustelee kieltäytymistään sillä, että apulaispormestarin tehtävä kaupungin hallintojärjestelmässä on hyvin erilainen, kuin pormestarin tehtävä, johon hän itse pyrki.

– Mietittyäni niin niitä asioita, jotka ovat itselleni tärkeimpiä ja minun vahvuuksiani, niin tulin siihen tulokseen, että paremmin pelaan kansanedustajan pelipaikalta, selittää Harjanne.

Olisiko pitänyt kertoa jo kampanjan aikana, ettet ota apulaispormestarin tehtävä vastaan?

– Päinvastoin moni on tullut kertomaan, että he ymmärtävät tämän ratkaisun ja antanut kannustusta. Kyllä se on niin, että kampanjan aikana ehdokas fokusoituu siihen mitä tavoittelee. Tässä tapauksessa pormestarin tehtävää, kertoo Heinäluoma.

– Silloin kun on kansanedustaja, joka on hyvin arvokas tehtävä, pitää tarkkaan miettiä, minkä tehtävän takia siitä olisi valmis luopumaan. Pääkaupungin pormestari olisi ilman muuta sellainen, mutta apulaispormestarin kanssa on jo kova pohdinta, kiteyttää Harjanne.