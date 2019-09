Eduskunnan syyskautta varjostaa neljään kansanedustajaan kohdistuva poliisitutkinta – puhemies Matti Vanhanen: "Eduskunnassa on käyttäydyttävä vakaasti ja arvokkaasti"

Lainrikkomisesta päätösvalta viranomaisilla

Vanhanen muistuttaa, että myös kriittinen keskustelu eduskunnassa on tervetullutta, tietyt säännöt huomioiden. Lain rikkomisesta päätösvalta on viranomaisilla.

Vanhasen mukaan nyt ollaan siinä tilanteessa, että poliisi sekä mahdollisesti syyttäjälaitos ja oikeuslaitos katsovat, mikä on ollut sopivaa ja mikä lainvastaista käyttäytymistä.

– Poliitikkojen täytyy olla suu supussa. On oikeuslaitoksen tehtävä arvioida, missä sananvapauden raja kulkee.

Puheenvuoroja käytetään myös eduskuntatalon ulkopuolella

Tutkinnassa olevista epäilyistä kolme on tapahtunut eduskuntatalon ulkopuolella. Ainoastaan perussuomalaisten Juha Mäenpää piti puheenvuoronsa eduskunnan täysistunnossa.

– Jos asia on esitetty eduskunnan ulkopuolella, se on muiden viranomaisten vastuulla. Salissa tapahtuva keskustelusta ollaan tietyllä tapa tilivelvollisia myös talon sisällä. Tämä ristiriita tässä on olemassa.