Eduskunnalla käsiteltävänä vielä 16 kansalaisaloitetta – kesken jäävät raukeavat 

Aloitteiden jättäminen on ollut mahdollista kymmenisen vuotta, ja sinä aikana niitä on hyväksytty sellaisenaan tai muutettuna kaikkiaan seitsemän. Aloitteista viisi on hyväksytty tällä vaalikaudella.

– Ne ovat sellaisia uudistuksia, joilla on poliittista tukea muutenkin, mutta kansalaisaloite on laittanut niihin vauhtia,

Aloitteita myös jätetty aiempaa enemmän

Aloitteita on myös jätetty nykyiselle eduskunnalle aiempaa enemmän. Setälä uskoo tämän taustalla olevan sen, että kansalaisaloitteesta on tullut vakiintunut kansalaisvaikuttamisen muoto ja se tunnetaan nyt aiempaa paremmin.

Taustalla järjestöjä ja suuria kampanjoita

Valtio-opin professori Setälän mukaan järjestöjen panoksesta voi olla hyötyä aloitteen menestymiselle, sillä niistä löytyy usein asiantuntemusta sekä kampanjointiin että aloitteen muotoiluun sellaiseksi, että sillä on paremmat mahdollisuudet menestyä eduskuntakäsittelyssä. Toisaalta kansalaisaloite on myös järjestöille keino vaikuttaa kansanedustajien näkemyksiin.

– Siinä vaiheessa, kun aloite on eduskunnan käsissä, aloitteen tekijöillä on oikeus tulla kuultavaksi. Se on tietysti yksi asia myös, että miten hyvin pystyy argumentoimaan sen puolesta, Setälä sanoo.Hän kuitenkin huomauttaa, että eduskuntakäsittelyyn on tullut myös sellaisia aloitteita, joilla ei ole ollut suuria järjestövoimia takanaan.