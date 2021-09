Mutta milloin? Kysymys on hyvä, sillä esimerkiksi jo muutama vuosi sitten jätetty aloite avohakkuiden lopettamisesta on edelleen maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä.

– Nyt on tietysti ollut niin, että korona on ollut meitä rasittamassa puolentoista vuoden ajan, niin varmasti esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriötä koskevat aloitteet ovat saaneet odottaa.

Ei yksittäisestä ministeristä kiinni

– Tämän kauden aikana on tehty lakimuutos ja parannettu kansalaisaloitteiden mahdollisuuksia. Aika, jonka puitteissa aloite voidaan jättää eduskuntaan, on pidennetty. Nyt on vuosi siitä, kun digi- ja väestövirasto antaa vihreää valoa aloitteelle. Silloin voi miettiä, kannattaako aloite antaa tälle eduskunnalle vai seuraavalle. Tämä mahdollisuus on tullut tämän kauden aikana, Henriksson avaa.