Kansalaisaloitteiden määrä on kaksinkertaistunut vuodessa – valtio-opin professori toivoo hallitukselta nöyryyttä ja kunnioitusta, eikä "kylmää suihkua"

Lentoverosta tehty kansalaisaloite keräsi yli 50-tuhannen allekirjoittajan rajan loppukirin viime hetkillä. Janne Kilpinen on yksi lentoveroaloitteen alullepanijoista. Hän on tyytyväinen, että aiheesta on saatu herätettyä keskustelua.

"Poliitikoiden tulisi kunnioittaa aloitteita"

Kannabisaloite tyrmättiin heti alkuun

– Sen tyrmääminen jo heti alkuun ei ole hyvä signaali. Se on lannistavaa tulevaisuuden näkökulmasta. Jos ihmiset lähtevät keräämään allekirjoituksia ja viesti on se, että ihan sama teettekö kymmenen tai kaksikymmentä aloitetta, niin ne eivät etene mihinkään, niin tämä on kyllä aika kylmä suihku, Wass toteaa.



Wass esittää, että valiokuntien asiantuntijakuulemiset olisivat kaikille avoimia, esimerkiksi netin välityksellä, aina kun käsittelyssä on kansalaisaloite.