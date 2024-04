EBU jyrähtää euroviisuedustajiin kohdistuneesta häirinnästä

Lausunnon alussa sanotaan EBU:n tiedostavan vahvat tunteet ja mielipiteet, joita tämän vuoden Euroviisuihin Lähi-idän tilanteen vuoksi liittyy. Useat maat ovat vaatineet Israelin sulkemista viisujen ulkopuolelle Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen sodan vuoksi. Euroopan yleisradiounioni EBU on jo aiemmin vahvistanut, että Israel saa osallistua Euroviisuihin.

– Vaikka kannatamme vahvasti sananvapautta ja oikeutta ilmaista mielipiteensä demokraattisessa yhteiskunnassa, vastustamme kuitenkin tiukasti kaikenlaista nettiväkivaltaa, vihapuhetta tai häirintää, joka on kohdistettu artisteihimme tai muihin kilpailuun liittyviin henkilöihin. Sitä on mahdotonta hyväksyä ja se on täysin epäreilua, koska artisteilla ei ole roolia tässä päätöksessä, lausunto kuuluu.