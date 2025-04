Erika Vikman ja Maltan viisuedustaja hassuttelevat videolla: "Huomasimme, että tissimme…"

Erika Vikman on parhaillaan Amsterdamissa, missä tapasi Maltan euroviisuedustajan Miriana Conten.

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman on Amsterdamissa Hollannin järjestämässä viisutatapahtumassa.

Vikmanin Instagramin tarinoiden perusteella hän on tavannut kollegansa Maltan viisuedustajan Miriana Conten. Kaksikko hassuttelee Vikmanin videolla.

– Tapasimme vasta ja huomasimme, että tissimme…,Vikman aloittaa videolla.

– Tissimme tisseilevät, Conte jatkaa.

Vikman toistaa saman hymyssä suin.

Maltan euroviisuedustaja Miriana Conte tapasi äskettäin Amsterdamissa Erika Vikmanin./All Over Press

Vikman on julkaissut tarinoissaan myös videon, jossa kierii lattialla matkalaukkujen vieressä ja johon on kirjoitettu englanniksi ”Amsterdam ei ole valmis”.

Sekä Vikman että Conte ovat saaneet palautetta esityksistään ja kappaleistaan Euroopan yleisradiounioni EBU:lta. Vikman kertoi maaliskuussa Expressenille, että hänen takapuolensa halutaan peittää Ich Komme -kappaleen esityksessä.

– EBU on sanonut, että se on vähän liian seksuaalista. He haluavat peittää takapuoleni. Meidän on noudatettava heidän sääntöjään ja muutettava asuani. Mutta se tuntuu vähän kaksinaamaiselta: heidän mielestään show'ni on ”liikaa”, mutta koko juttuni on olla ”liikaa”, Vikman sanoi Expressenille.

Pian tämän jälkeen Yleisradion Euroviisujen päätuottaja Anssi Autio kommentoi, ettei Vikmanin esitystä ole muutettu EBU:n vaatimuksesta. Autio sanoi Ylen jutussa, ettei hän voi ottaa kantaa Vikmanin puheisiin. Hän kuitenkin vahvistaa, että EBU:n kanssa on käyty keskusteluja. Mitään suoranaisia vaatimuksia ei kuitenkaan ole esitetty.

Conten kappale Kant on niin ikään nostanut EBU:n tuntosarvet pystyyn. Conten mukaan EBU on kieltänyt häntä käyttämästä esityksessään maltankielistä sanaa "kant", joka tarkoittaa laulamista.

Sana äännetään samantyylisesti kuin englanninkielinen sana "cunt", joka tarkoittaa halventavalla termillä naisten sukuelimiä.