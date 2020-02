"Dramaattinen käänne vaadittaisiin, jotta talvea enää etelään saataisiin" – sääkartat hohkavat niin punaisena, että meteorologi odottaa jo kevättä

Kuluvan viikon päätteeksi pakkanen kiristyy Lapissa. Samanaikaisesti Keski- ja Etelä-Suomessa on lauhempaa, ja lämpötilat ovat nollan molemmin puolin. Ensimmäiset talvilomat alkavat viikonloppuna ja monet suuntaavat lomanviettoon toiselle paikkakunnalle.

Lunta on suuressa osassa maata, mutta sää on lauhaa Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Jos talviloma on pilalla ilman hiihtolenkkejä, varmimmin ladut löytyvät Itä-Suomen vaaroilta tai Pohjois-Suomesta.