Etelä-Suomen ulkoilija, nauti ohuesta lumisiivusta nyt – pian luvassa karmea suihku: "Aivan kunnon pompsi vettä niskaan"

– Juu, aivan kunnon pompsi vettä on tulossa niskaan varsinkin etelässä, vahvistaa päivystävä meteorologi Sini Tenhunen Ilmatieteen laitokselta.

Sadealue saapuu maan länsiosaan jo sunnuntaina, mutta muualle Etelä-Suomeen vasta illemmalla tai maanantain vastaisena yönä. Tenhusen mukaan sää on sellainen, että kumisaapas on jalkinevalinnan ehdoton voittaja.

– Vettä olisi tulossa 20 milliä 24 tunnissa, eli kyllä siinä on saumaa hyville sateille. Sateiden suurin painopiste on lounaassa, Turun seudulla, mutta vettä riittää kyllä pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaallekin, Tenhunen jatkaa.

– Siellä on ennustettu lumikertymiä 10–15 sentin välille, mutta sade on mahdollisesti ainakin alussa vettä tai räntää. On tosi vaikeaa sanoa, mikä tulee olemaan sateen olomuoto, kun lämpötila kiikkuu tuossa nollan kieppeillä, Tenhunen aprikoi.