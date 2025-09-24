Johannes Hösflot Kläbo joutui sairaalaan kesken harjoitusleirinsä Utahissa Yhdysvalloissa, kertoo Norjan TV2.

Hiihtäjämestari Johannes Hösflot Kläbon viiden viikon korkeanpaikan harjoitusleiri Yhdyvalloissa sai dramaattisen käänteen, kun hän joutui sairaalaan ampiaisen piston vuoksi. Kläbo on harjoitellut Utahin maisemissa elokuun lopulta lähtien yhdessä toisen norjalaistähden Emil Iversenin kanssa.

Kläbo joutui kuitenkin pitämään neljän päivän tauon harjoittelusta, kun hänen kehonsa reagoi hurjalla tavalla ampiaisen pistoon. Ampiainen yhytti Kläbon kesken intervalliharjoituksen.

– Kesken vedon ampiainen pisti minua ranteeseen. En miettinyt sitä sen enempää ja jatkoin loppuun. Kun heräsin seuraavana päivänä, käteni oli kuin ilmapallo, Kläbo sanoi TV":lle.

Turvotus levisi nopeasti käsivarteen ja kainalon imusolmukkeisiin. Kläbon mukaan käsi oli punainen ja siihen sattui. Hiihtäjä kertoi TV2:lle leposykkeensä olleen huiman korkealla muutaman päivän ajan.

Kläbo oli puhelinyhteydessä Norjan hiihtojoukkueen lääkäriin, joka kehotti häntä hakeutumaan hoitoon. Sairaalassa Kläbolle tehtiin lukuisia testejä ja hänet määrättiin neljäksi päiväksi lepäämään sisätiloihin.

Kläbo kertoo joutuneensa ampiaisen pistämäksi aiemminkin, mutta nyt tullut reaktio oli poikkeuksellinen.

– Tämä ampiainen oli valtava. Huitaisin sitä kädelläni ja luulen, että tapoin sen. Se tuntui siltä kuin olisin murskannut keksin. Luulen, että ampiaiset Yhdysvalloissa ovat vähän isompia kuin kotona.

Neljän päivän tauko harjoitusleirillä ei ollut suunnitelmissa, mutta Kläbo käänsi sen positiiviseksi.

– Se oli vähän tylsää, mutta toisaalta oli ihan hyvä saada muutama lepopäivä. Minulla ei ole kovin monia lepopäiviä vuodessa, joten kun sellainen tulee, siitä täytyy nauttia.