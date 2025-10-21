Raimo Helmisen valmentaman SaiPan kurssi lepattaa hienoisessa laskussa. Nyt tuli kolmas tappio putkeen, kun Ässät voitti jääkiekon SM-liigan tiistain ainokaisen jatkoajalla 3–2.

SaiPa liisi komeassa kuuden ottelun voittoletkussa ennen kuin viime perjantaina tuli jatkoaikatappio JYPille. Sen jälkeen Lukko löi lappeenrantalaiset varsinaisella peliajalla, ja nyt sarjakärki Ässät oli vahvempi jatkoajalla lukemin 3–2.

Syyslomaviikon perheottelu alkoi arkipeliksi harvinaisesti jo kello 17.30 ja ensimmäistä kertaa tällä kaudella Ässien koitos eteni jatkoajalle.

Porissa pelatun taiston ratkaisi isännille jatkoajalla Lassi Vanhatalo. Kookas hyökkääjä kaartoi päädystä maalille ja maalasi painavalla rystylaukauksella.

Näet jatkoaikamaalin ylälaidan videolta.

SaiPa hukkasi rangaistuslaukauksen

SaiPan oli niitannut avauserässä 1–0-johtoon Otto Hokkanen. Lappeenrantalaisten Maxime Fortier epäonnistui tämän jälkeen rangaistuslaukauksessaan, ja kotvan kuluttua Johan Olofsson puttasi Ässät 1–1-tasalukemiin illan hahmoihin kuuluneen Lassi Vanhatalon peippailemalla ja petaamalla näyttävällä esityöllä.

