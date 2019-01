Dosentti: Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on vähentynyt – rikosilmoitusten määrän kasvu on todennäköisesti "hyvin positiivinen asia"

Ilmi tulee vain jäävuoren huippu – "vuori pinnan alla pienenee koko ajan"

– Lapset ovat paljon enemmän tietoisia aiheesta. Jos joku kohdistaa heihin seksuaalisen teon, on aiempaa todennäköisempää, että he kertovat siitä ja lisäksi heillä on kertomiseen enemmän väyliä, muun muassa niin paljon huolta herättävässä netissä.

– On hyvä asia, että ilmoitusvelvollisuutta on painotettu. Rikoslakiin on myös tullut muita muutoksia ja on alettu puhua erityyppisistä seksuaalisista lähentelyistä.