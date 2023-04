Melania Trump loisti poissaolollaan Donald Trumpia tukeneiden perheenjäsenten joukosta – entinen presidentti ei edes maininnut vaimoaan puheessaan

Yhdysvaltojen entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan nostettiin kuluvalla viikolla tiistaina 4. huhtikuuta syytteet hyssyttelytapauksesta, joka edelsi vuoden 2016 presidentinvaaleja. Tiistaina Trumpille luettiin New Yorkissa 34 syytekohtaa yritystietojen väärentämisestä.

Donald Trumpia vastaan nostettujen syytteiden mukaan hän olisi käyttänyt kampanjarahojaan väärin "hyssyttelyrahoina", joilla olisi maksanut aikuisviihdetähti Stormy Danielsille aikoinaan. Danielsin mukaan hänellä ja Donald Trumpilla oli suhde samalla, kun hän on ollut naimisissa Melania Trumpin kanssa. Donald Trump on kieltänyt väitteet suhteesta.

Melania Trump ei ollut puolisonsa mukana New Yorkissakaan, jossa Trumpille luettiin syytteet. Hänet on tiettävästi nähty viimeisen kerran yhdessä puolisonsa torstaina 30. maaliskuuta, jolloin he olivat lounastamassa Mar-a-Lagossa hieman sen jälkeen kun uutiset syytteistä tulivat julki.