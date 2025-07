Donald Trumpilta erikoinen paljastus MM-kisoista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paljasti DAZN:in haastattelussa, että kansainvälinen jalkapalloliitto luovutti hänelle seurajoukkueiden MM-turnauksen alkuperäisen pokaalin. Chelsea sai nostaa pokaalista tehtyä kopiota voitettuaan PSG:n loppuottelussa maalein 3-0.

Trump avautui saamastaan pokaalista ottelutapahtuman aikana. Hän kertoi saaneensa liitolta pokaalin, joka nyt istuu Valkoisen talon Oval Officessa, eli presidentin työhuoneessa. Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino oli vieraillut pystin kanssa Valkoisessa talossa maaliskuussa.

– He sanoivat, että voinko pitää pokaalia jonkun aikaa. Kysyin heiltä, koska he aikovat hakea sen takaisin. Hän vastasi minulle, että eivät tule koskaan hakemaan sitä takaisin ja saan pitää sen työhuoneessani ikuisesti ja että he tekevät uuden. He tekivät oikeasti uuden. Se oli jännittävää, se on juuri nyt huoneessani, Trump kertoi.

Trump aiheutti hämmennystä loppuottelun palkintojenjaossa, kun hän jäi Chelsean pelaajien keskelle joukkueen aloitettua juhlansa. Monet ihmettelivät Trumpin toimintaa. Lopulta Infantino kävi hakemassa Trumpin sivuun, kun oli ensin yrittänyt viittlöidä tätä sivummalle.