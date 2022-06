Spermanluovuttaja on jo 15 lapsen biologinen isä – jätti kertomatta äideille jotain oleellista

James MacDougall, 37, kertoo tuottaneensa maailmaan jo 15 lasta, kertoo New York Post .

Fragiili-X-oireyhtymä on yleisin kehitysvammaisuutta aiheuttava perinnöllinen sairaus.

Tiesi, ettei voisi luovuttaa spermaa klinikan kautta tilansa vuoksi

Oikeudessa todistuksen antoi pelkillä kirjaimilla SW esiintynyt 25-vuotias äiti, jonka lapset ovat 2- ja 3-vuotiaita. 3-vuotiaalla on Fragile-X-oireyhtymä, jonka vuoksi hän ei puhu ja hänellä on käytösongelmia. Äiti oli asunut MacDougallin kanssa koronasulun aikaan, mutta mies oli vuonna 2020 käynyt hänen kimppuunsa ja joutunut pidätetyksi.

MacDougallin perheen mukaan mies on autistinen ja hänellä on oppimisvaikeuksia, mutta hän on "hyväsydäminen" ja "halusi vain auttaa" naispareja.