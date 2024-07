Dillan, 5, kuoli kesken EM-kisaottelun – Englannin tähdeltä koskettava päivitys

– Tämä oli Dillanille. Erityinen pieni poika, joka on koskettanut minua ja perhettäni. Hän on inspiraatio meille kaikille. Lepää rauhassa, pieni taistelija. Ajatuksemme ovat hänen perheensä luona tänä vaikeana aikana, tilannetta, jota ei pysty edes kuvittelemaan, Stones kirjoitti.

Dillan Ramsey-Aksehir sai jo 1-vuotiaana diagnoosin leukemiasta. Stones on ollut aktiivisesti mukana viimeisen vuoden aikana Dillanin hoidossa. Pojan äiti oli kertonut aiemmin, että ainoa toivo oli luuydinsiirto.

Stones järjesti tämän jälkeen suuren tapahtuman Manchester Cityn kotistadionilla, jossa ihmisiä testattiin, pystyisivätkö he olemaan luovuttajia. Myös Stonesin tyttöystävä Olivia Naylor oli aktiivinen asian suhteen. Hän lahjoitti lähemmäs 30 000 euroa Dillanin hyväksi.

– Meitä on käsketty nauttimaan tästä ajasta, jolloin hän voi hyvin. He eivät voi tehdä mitään Dillanin hyväksi. En kuitenkaan lopeta taistelemista hänen puolestaan ennen kuin hän sulkee silmänsä. Nyt haluamme vain keskittyä muistojen tekemiseen hänen kanssaan, mistä hän on jäänyt paitsi viimeisen neljän vuoden aikana. Samalla toivomme ihmettä, äiti sanoi.