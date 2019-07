Seniorikylä torjuu ikääntyvien yksinäisyyttä Kouvolan asuntomessuilla – muuttaa voi jo työikäisenä ja kylään saa perustaa vaikka oman kanalan

Kouvolan asuntomessuilla näkyy myös väestön ikärakenteen muutos. Messualueelle on noussut kokonainen seniorikylä, johon ei oteta 55 vuotta nuorempia asukkaita. Tarjolla on neljä erillistaloa, joissa on paljon yhteisiä tiloja. Ja kanalankin saa perustaa, jos maaseutuhenkinen elämä innostaa.