Bensan hintaan jäätävä pomppu – älä syytä kauppiasta: "Toimivat todella pienellä katteella"

"Kauppiaat toimivat pienellä katteella"

Liikennepalvelukauppiaat ry:n toimitusjohtaja Jari Salonen kertoo, että bensakauppiaat eivät pääse vaikuttamaan hintoihin mitenkään. Öljy-yhtiöltä tulevan polttoaineen hinta on pakko siirtää pumpulle.

– Meillä on kahdenlaisia kauppiaita. Toiset ovat niin sanottuja vuokrakauppiaita, jotka ovat vuokranneet pumppukentän öljy-yhtiölle tai toimivat öljy-yhtiön tiloissa vuokralla. Silloin polttoainemyynti on öljy-yhtiön hallinnassa ja kauppiaalla ei ole mitään sanaa hinnoitteluun. Kauppiaan kate on lähinnä nimellinen tai merkityksettömän pieni.