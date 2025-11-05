Muutto Moskovaan mutkistaa eduskunnan pyrkimystä periä takaisin ryhmäavustuksia.

Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen sanoo muuttaneensa puolisonsa kanssa Venäjälle, kertoo Demokraatti.

Turtiainen kertoo Youtube-kanavallaan olevansa Moskovassa ja etsivänsä asuntoa.

Eduskunta on pyrkinyt perimään Turtiaiselta vuosien 2022–23 ryhmäavustuksia yli 30 000 euron edestä, koska Turtiainen ei ole selvittänyt rahojen käyttöä.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio arvioi lehdelle, että perintä voi mutkistua, jos Turtiainen on muuttanut EU:n ulkopuolelle.

Rauhion mukaan Turtiaiselta ei ole tähän mennessä saatu perittyä mitään.

– Siinä vaiheessa, kun on todettu, että meidän maksukehotukset eivät tehoa, asia on toimitettu eteenpäin, että perintä toteutuu. Hyvin usein henkilö osoittautuu varattomaksi tai jos pitää paikkansa, että hän on muuttanut ulkomaille EU:n ulkopuolelle, perintäprosessi voi olla varsin pitkä eikä sen tuloksista ole tietoa, Rauhio sanoo Demokraatille.

Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä viime vaalikaudella. Hän perusti erottamisen jälkeen Valta kuuluu kansalle -puolueen. Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa hän sai reilut 600 ääntä eikä tullut valituksi uudelleen.