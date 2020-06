Demokraatit nimeämässä Bidenin presidenttiehdokkaakseen etäkokouksessa

Yhdysvalloissa demokraatit kertovat pitävänsä elokuisen puoluekokouksensa pääosin etänä koronavirusepidemian takia. Puolue nimeää kokouksessa Joe Bidenin virallisesti presidenttiehdokkaakseen. Käytännössä ex-varapresidentti Bidenin, 77, ehdokkuus marraskuun vaaleissa on ollut selvää jo pitkään.

Biden on sanonut osallistuvansa kokoukseen ja ottavansa ehdokkuuden vastaan paikan päällä Wisconsinin Milwaukeessa. Kokous pidetään 17.–20. elokuuta.

– Biden aikoo ottaa ehdokkuuden ylpeänä vastaan Milwaukeessa ja astua seuraavan askeleen matkalla, jonka päämääränä on tehdä Donald Trumpista yhden kauden presidentti, Bidenin kampanjapäällikkö Jen O'Malley Dillon sanoi lausunnossa.

Presidenttiehdokkaasta päättävien delegaattien on määrä äänestää puoluekokouksessa virtuaalisesti etänä. Uutiskanava CNN:n mukaan puolue on kehottanut delegaatteja olemaan matkustamatta paikalle.

Wisconsin on yksi osavaltioista, jotka demokraatit menettivät vuoden 2016 vaaleissa Trumpille. Revanssin tarpeen arvioidaan näkyvän puoluekokouspaikan valinnassa.

Biden etsii näkyvyyttä netissä

Suurista vaalitilaisuuksista pidättäytyvä Biden tiimeineen etsii nyt tapoja tavoittaa äänestäjiä verkon kautta. Bidenin näkyvyys on viime kuukausina ollut varsin vähäistä, sillä hän vetäytyi omaehtoiseen eristykseen kotiinsa Delawareen epidemian puhjettua maaliskuun puolivälissä.

Republikaan it siirtämässä kokouksensa Floridaan

Kokous on määrä pitää 24.–27. elokuuta. Erityisesti Trump vaikuttaa haluavan perinteisen, suuria ihmismassoja keräävän puoluekokouksen. Kun Pohjois-Carolinan demokraattikuvernööri Roy Cooper on epäröinyt suurtilaisuuden järjestämisluvan kanssa, on Trump sanonut siirtävänsä ehdokkuuden vastaanottoon liittyvät seremoniat Floridan Jacksonvilleen.