David Beckhamin ritariksi lyömisen suoritti itse kuningas Charles.

Englantilainen jalkapallosuuruus David Beckham on nyt Sir David Beckham. Kuningas Charles löi Englannin maajoukkueen entisen kapteenin ritariksi tiistaina seremoniassa Berkshiressa, kertoi muun muassa BBC.

Beckham, 50, edusti Englantia 115 maaottelussa, kolmessa MM-lopputurnauksessa ja kaksissa EM-kisoissa. Hän pelasi seurajoukkueuransa aikana Manchester Unitedin, Real Madridin, LA Galaxyn, PSG:n ja AC Milanin riveissä. Beckham vetäytyi jalkapallokentiltä vuonna 2013.

– En voisi olla ylpeämpi. Tiedätte kuinka patrioottinen olen – rakastan maatani, Beckham sanoi.

– Olen aina sanonut, kuinka tärkeä monarkia on perheelleni. Olen ollut onnekas saadessani matkustaa ympäri maailman, ja ihmiset haluavat aina puhua monarkiastamme. Olen siitä ylpeä.

Beckham on ollut lastenjärjestö Unicefin lähettiläs vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2015 Unicef perusti Beckhamin nimikkosäätiön.