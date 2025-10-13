Victoria Beckhamista julkaistiin dokumenttisarja.

Suoratoistopalvelu Netflix julkaisi kolmiosaisen dokumenttisarjan Victoria Beckhamista. Tähden omaa nimeä kantavaa sarjaa on muun muassa kiitelty siitä, kuinka Beckham näyttää itsestään puolia, jota ei ole julkisuudessa totuttu näkemään.

Dokumentissa Victoria Beckham, 51, paljastaa mitä todella tapahtuu hänen ja David Beckhamin, 50, makuuhuoneessa. Pariskunta on ollut naimisissa yli 25 vuotta.

– Jopa David Beckham kuorsaa. Hän on tietysti komea, älykäs, menestynyt ja hauska. Mutta asia on niin, että hän kuorsaa. Käytän korvatulppia, Beckham vitsaili The Sun -lehden haastattelussa.

Beckhamin mukaan hänellä ei ole ollut aikeissa heittää miestään nukkumaan toiseen makuuhuoneeseen.

– Siksi on käytettävä korvatulppia, tai hyväksyä kuorsaus. Siihen en pysty, joten suljen melun pois.

Beckham kertoo, että ennen nukkumaanmenoa molemmat kuuntelevat mielellään podcasteja sängyssä ja Victoria myös lukee paljon dekkareita.