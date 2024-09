Snookerin maailmanmestari käsittämättömään suoritukseen kolmessa eri lajissa – "Kukaan muu ei pystyne siihen"

Vuoden 2005 snookerin maailmanmestari on leipälajinsa lisäksi taitava pelaaja dartsissa ja golfissa.

Snookerissa englantilainen Murphy on onnistunut lajin arvostetuimmassa ja haastavimmassa pelisuorituksessa, maksimibreikissä eli 147 pisteen lyöntisarjassa kahdeksaan otteeseen. Temppu on nähty ammattilaiskisoissa kaikkiaan 203 kertaa sitten vuoden 1982, yhä useammin viime vuosina.

"Sataneliseiskassa" pelaaja pussittaa yhdellä lyöntivuorolla vuorotellen 15 punaista ja 15 mustaa palloa, minkä jälkeen hän tyhjentää kuusi väripalloa oikeassa järjestyksessä.

Tämän lisäksi Murphy on pystynyt harrastajana "sivulajeissaan" harvinaisiin suorituksiin. Hän on nimittäin tehnyt hole in onen golfissa sekä tähdännyt yhdeksän tikan lopetuksen dartsin 501-pelissä.

Jälkimmäinen on maksimaalinen suoritus suositussa tikkalajissa. Erilaisia heittoyhdistelmiä on muutamia, mutta yleisin niistä on seitsemän tikkaa tripla-20:een, yksi tripla-19:ään ja viimeinen tupla-12:een. Käsityksen tempun vaikeusasteesta saa, kun ajattelee heittävänsä tikkoja 2,37 metrin etäisyydeltä noin 2,5 neliösentin kokoiseen triplan ruutuun. Pelkästään tämä heitto pitää toistaa kahdeksan kertaa peräkkäin.

Murphy on ilmoittanut olevansa kyseisessä kerhossa yksinään, mutta on tiedustellut julkisesti olisiko kukaan muu onnistunut samassa kolmen ihmetempun kombinaatiossa.

– En ole ainakaan tietoinen (kenestäkään toisesta). Menen jopa niin pitkälle ja sanon, etten välttämättä usko kenenkään onnistuvan siinä enää, Murphy kommentoi SPORTbiblelle.

– Sen, joka siinä onnistuisi, pitäisi todennäköisesti olla snookerpelaaja.

Tällä Murphy viittaa siihen, että hän uskoo 147:n olevan kolmikosta vaikein suoritus.

– En usko, että darts-ammattilainen onnistuisi 147:ssa. En pidä sitä mahdollisena. Hole in one on totta kai näistä helpoin. Äitinikin voisi tehdä sen. Siinä voi onnistua sattumalta.

– Yhdeksän tikan sarjaa ei saa onnella, eikä varsinkaan 147 pisteen snookersarjaa. Sanoisin siis, ettei kukaan muu pystyne siihen.

Murphy kuitenkin toivoo, että joku muukin ilmoittautuisi hänen kerhoonsa.