Cyan Kicks -yhtye haluaa valloittaa Euroopan – menestys on vaatinut uhrauksia

– Kyllä siinä sai kuulla vanhemmilta, että onkohan tämä järkevää, mutta olen aina halunnut kulkea omaa polkuani. Tämä on ollut sellaista vuoristorataa ja toisinaan on tuntunut, että mistään ei tule mitään, Alexandra lisää.

Yhtye ei ole lannistunut, vaikka on esiintynyt jopa tyhjille keikkapaikoille ja taloudellisesti on ollut tiukkaa.

– Olen oppinut siihen, että mihinkään ei kannata uskoa, ennen kuin asioita oikeasti tapahtuu. Vuosien aikana on ehtinyt innostumaan monista asioista, kun on yrittänyt saada omaa musiikkia eteenpäin. Pettymys on aina ollut todella raskas, kun takaiskuja on tullut, Alexandra kertoo.