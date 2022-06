Cristiano Ronaldon kanssa treenaava ruotsalaislupaus hurjassa tikissä – "Tuntuu hyvältä, että minulla on tuollainen kroppa"

Sen lisäksi hän on treenannut itsensä todelliseen huippukuntoon, kuten Manchester Unitedin julkaisema videomateriaali osoittaa.

– Se tuntuu hyvältä, että minulla on tuollainen kroppa. Mutta teen kovasti töitä sen eteen, Elanga sanoi hymyillen Aftonbladetin mukaan.

– Monet sanovat, että minulla on Ronaldon kaltainen vartalo, mutta en usko niin. Teemme kovasti töitä kuntosalilla, mutta minun ja hänen välillämme on suuri ero.

– Ronaldo on aivan eri tasolla, jollaiselle tasolle minäkin haluan päästä, joten on hyvä, että hän on samassa joukkueessa.