Erling Haaland täysin pitelemätön: Norja järjesti järisyttävän maalijuhlan ja marssii kohti MM-kisoja

Julkaistu 10.09.2025 08:53
Anssi Shemeikka

Norjan miesten jalkapallomaajoukkue paukutti tiistai-iltana poskettomat lukemat MM-karsintaottelussa Moldovaa vastaan. Oslossa pelattu ottelu päättyi kotijoukkueen 11–1-voittoon, ja supertähti Erling Haaland teki maaleista viisi.

Haalandin lisäksi hurjassa lyönnissä oli Rangersia edustava Thelo Aasgaard, joka tuli kentälle minuutilla 64, mutta ehti siitä huolimatta viimeistellä neljä maalia. Haalandilta ja Aasgaardilta tekemättä jääneistä osumista vastasivat Arsenalin Martin Ødegaard ja avausmaalin tehnyt Felix Myhre.

Manchester Cityn maalihirmu johtaa näin MM-karsintojen maalipörssiä kaikkiaan yhdeksällä osumalla.

Norja on karsintalohkonsa kärjessä 15 pisteellä voitettuaan kaikki viisi otteluaan. Italia on toisena yhdeksällä pisteellä ja Israel kolmantena samassa pistemäärässä. Lohkon ykkönen etenee suoraan ensi kesän MM-kisoihin, kakkonen jatkokarsintaan.

Illan muissa MM-karsintaotteluissa Englanti tukevoitti asemiaan entisestään, kun se haki Serbiasta peräti 5–0-vierasvoiton. Kolme leijonaa johtaa K-lohkoa viiden ottelun jälkeen puhtaalla pelillä maalierolla 13–0.

