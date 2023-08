Cristiano Ronaldo, Neymar ja kumppanit – yksi ilmiö puhuttaa nyt jalkapallomarkkinoilla, Antti Niemeltä kova väläytys Saudi-sarjasta

Tähtinimet ovat siirtyneet isolla rahalla Lähi-idän suunnille. C Moren asiantuntija Antti Niemi heittää aiheeseen kovan väläytyksen.

– Huomio on jo siellä ja se on oikeasti realistinen vaihtoehto, että tuo sarja on muutaman vuoden päästä seuratuin sarja, Niemi sanoo Saudi-Arabian liigasta.