Connor McDavid rikkoi piste-ennätyksen – NHL-supertähden historiallinen tahti mykistää

McDavid iski kaksi osumaa, kun Edmonton kaatoi Buffalon lukemin 3–2. Kanadalaistähdellä on kasassa nyt 54+70=124 tehopistettä. Viime kaudella syntynyt edellinen ennätys jäi taakse pisteen verran.

Kaiken kukkuraksi Edmontonilla on jäljellä vielä 17 ottelua runkosarjassa. Tasaisella vauhdilla McDavid puhkaisisi käsittämättömältä tuntuvan 150 pisteen rajan.

Hyökkääjän vire on väkevä. 11 ottelun pisteputken aikana tehoja on syntynyt 12+15=27. McDavid on tehnyt enemmän kuin yhden maalin kuudesti edellisen kahdeksan ottelun aikana.