Coldplay sopi oikeusjutun ex-managerinsa kanssa – yhtye maksaa jättikorvaukset

Holmesin mukaan hän aloitti ennen erottamistaan valmistelut bändin vuosien 2024–2025 kiertuetta varten. Hän väitti, että yhtye on sanonut, etteivät he ole koskaan sopineet sopimuksen jatkamisesta ja se kieltäytyy maksamasta hänelle työstä, jonka hän oli tehnyt albumin ja kiertueen hyväksi.

Coldplay väitti vastakanteessaan, että Holmes oli antanut Music of the Spheres -kiertuekustannusten karata käsistä, ja vaati 14 miljoonan punnan, eli noin 16,5 miljoonan euron, vahingonkorvauksia.

Coldplayn hittibiisejä ovat muun muassa Fix You, Yellow ja Something Just Like This. Solisti Chris Martin tunnetaan yhtyeen keulahahmona.