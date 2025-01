Chris Brown on nostanut kanteen dokumenttisarjan syytöksistä

Artisti Chris Brown on nostanut kanteen Warner Bros. -yhtiötä vastaan.

Artisti Chris Brown haastaa Warner Bros. -elokuva- ja tv-yhtiön oikeuteen ja vaatii 500 miljoonan dollarin, eli noin 480 miljoonan euron, korvauksia seksuaalisen väkivallan syytösten vuoksi. Syytökset häntä kohtaan esitettiin dokumenttisarjassa nimeltään Chris Brown: A History of Violence.

Varietyn haltuunsa saamassa kanteessa Brown syyttää dokumenttisarjan takana olevia tuottajia Warner Bros. -yhtiötä ja Amplea kunnianloukkauksesta ja henkisen kärsimyksen tahallisesta aiheuttamisesta dokumentissa häntä vastaan esitettyjen, herjaavien väitteiden vuoksi. Hän väittää myös, että heidän väitteidensä tueksi esitetyt todisteet ovat täysin vääriä.

– Yksinkertaisesti sanottuna tässä jutussa on kyse siitä, että tiedotusvälineet asettavat omat voittonsa totuuden edelle. Lokakuun 2024 alusta lähtien Ample LLC:lle ja Warner Brothersille ilmoitettiin, että ne edistävät ja julkaisevat vääriä tietoja tavoitellessaan tykkäyksiä, klikkauksia, latauksia ja dollareita Chris Brownin vahingoksi, kanteessa sanotaan.

– Lopulta 27. lokakuuta 2024 he esittivät Chris Brown: A History of Violence (dokumenttisarjan) tietäen, että se oli täynnä valheita ja petosta, ja että se rikkoi journalistisia perusperiaatteita, kanne jatkuu.

Variety ei heti tavoittanut Warner Brothersia kommentoimaan kannetta.

Kanteessa väitetään edelleen, että nimettömänä pysyttelevän henkilön väitteet, joita käytettiin todisteena Brownia vastaan asiakirjassa, oli kumottu kerta toisensa jälkeen ja että hän olisi itse ollut lähisuhdeväkivallan tekijä ja hyökkääjä.

Kanteessa myönnetään, että Grammy-voittaja on tehnyt virheitä menneisyydessä, jotka hän on julkisesti myöntänyt ja käsitellyt vuoden 2017 dokumentissaan Chris Brown: Welcome To My Life, ja on sittemmin "kasvanut näistä kokemuksista".

Lähde: Variety