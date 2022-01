The Pussycat Dolls -yhtyeen jäsenet sodassa keskenään – suunnitellun paluukiertueen taustalla kuohuu

Varsinkin 2000-luvun alussa radioaalloilla soi jatkuvasti jokin yhdysvaltaisen The Pussycat Dolls -yhtyeen kappaleista. Jokainen on varmasti joskus rallatellut Don't Cha, Buttons, When I Grow Up ja Jai Ho (You Are My Destiny) -kappaleiden tahtiin.