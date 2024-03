Kelly Clarkson haastoi ex-miehensä oikeuteen jo toista kertaa

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/All Over Press

Blackstockin todettiin toimineen lainvastaisesti marraskuussa 2023 annetussa tuomiossa, jossa todettiin, ettei hänen olisi koskaan pitänyt vaikuttaa The Voice -ohjelman, Norwegian Cruise Linesin, Wayfairin ja Billboard Music Awardsin sopimuksiin. Kalifornian työlainsäädännön mukaan vain kykyjenvälittäjät, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, saavat tehdä sopimuksia asiakkailleen.

– On moraalisesti, eettisesti ja juridisesti väärin yrittää saada rahoja takaisin entiseltä aviomieheltä, joka ei ainoastaan auttanut häntä managerina, vaan joka käytti nuo tulot heidän lapsiinsa ja Kellyn ja Brandonin elämäntyyliin avioliiton aikana, asianajaja perusteli.

Clarksonin kanteet tulevat sen jälkeen, kun Starstruck haastoi hänet vuonna 2020 oikeuteen 1,4 miljoonan dollarin, eli noin 1,3 miljoonan euron, maksamattomista palkkioista hänen työstään The Voice - ja The Kelly Clarkson Show -ohjelmien osalta. Kanteessa yhtiö väitti, että se sijoitti paljon aikaa, rahaa, energiaa ja omistautumista Claksonin uraan ja väitti tehneensä hänestä megatähden.

Clarkson ja Brandon ovat olleet oikeustaistelussa sen jälkeen, kun he erosivat vuonna 2020 seitsemän avioliittovuoden jälkeen. Kun he saivat avioeronsa päätökseen vuonna 2022, Clarkson määrättiin maksamaan Blackstockille kertamaksuna 1,3 miljoonan dollaria, eli noin 1,2 miljoonan euroa, sekä avioliittotukea kuukaudessa 150 000 dollaria, eli noin 138 000 euroa, ja elatusapua kuukaudessa 45 601 dollaria, eli noin 41,9 tuhatta euroa.

Ex-pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta: tytär River , 9, ja poika Remington , 7.

Clarkson on kertonut avoimesti, miten avioero vaikutti heidän lapsiinsa, ja sanoi viime vuonna kysyvänsä heiltä joka ilta ennen nukkumaanmenoa, ovatko he onnellisia, ja miten he voisivat tulla onnellisemmiksi.