Coldplay rikkoi jäätävän ennätyksen

Coldplay rikkoi Intian keikoillaan yleisömääräennätyksen.

Brittiyhtye Coldplay pitää nyt nimissään 2000-luvun suurimman live-esiintymisen ennätystä yleisömäärällä mitattuna, kertoo Billboard.

Bändi rikkoi ennätyksen esiintyessään Intian Ahmedabadissa Narendra Modi -stadionilla kahtena iltana 25. ja 26. tammikuuta. Ensimmäisellä keikalla yleisöä oli 111 581 henkilöä ja toisella 111 989. Yhteensä kahdella keikalla oli yli 223 000 katselijaa paikan päällä.

Coldplayn ennätys päihittää hiuksenhienosti kantrimuusikko George Straitin aiemman saavutuksen tämän soitettua edellisvuoden kesäkuussa 110 905 henkilön yleisölle Teksasissa. Straitin konsertti on yhä Yhdysvaltojen historian suurin stadionkonsertti.

Esiintymiset Intiassa olivat Coldplaylle bändin historian ensimmäiset. Keikat olivat osa Music of the Spheres -maailmankiertuetta, joka alkoi maaliskuussa 2022. Samaisen kiertueen tiimoilta yhtye vieraili myös Suomessa vuoden 2024 heinäkuussa, jolloin bändi esiintyi neljänä iltana Helsingin Olympiastadionilla.

Coldplayn laulaja Chris Martin kesällä 2024 Helsingin Olympiastadionilla.Aino Haili

Joulukuuhun 2024 mennessä Music of the Spheres oli historian eniten lippuja myynyt kiertue 10,3 miljoonalla myydyllä lipullaan. Kiertue on myynyt stadioneja loppuun viidella mantereella.

Coldplayn virallisten sivujen mukaan kiertue jatkuu huhtikuussa Hong Kongissa. Loppuvuoden aikana yhtyeellä on tiedossa vielä 39 keikkaa, jotka ovat kaikki loppuunmyytyjä. Kiertue huipentuu elo-syyskuussa Lontooseen, jonka Wembley-stadionilla Colplay soittaa kymmenen loppuunmyytyä keikkaa.

Kiertue kattaa kokonaisuudessaan 175 konserttia, joista noin puolet on järjestetty Euroopassa. Niiden 87 keikalle on myyty 5,2 miljoonaa lippua. Etelä-Amerikassa kiertueen lippuja on myyty 1,8 miljoonaa, Pohjois-Amerikassa 1,6 miljoonaa, Aasiassa 884 000 ja Australiassa 848 000.

Joulukuun puoliväliin mennessä Coldplayn kiertueen lipunmyynti rikkoi 1,14 miljardia dollarin, eli noin 1,09 miljardia euron rajan.