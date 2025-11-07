Useita ihmisiä on joutunut sairaalahoitoon sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan kuljetettiin epäilyttävä paketti, CNN kertoo.

Joint Base Andrewsin sotilastukikohtaan Washington DC:ssä kuljetettiin torstaina epäilyttävä paketti, joka CNN:n lähteiden mukaan sisälsi tuntematonta valkoista jauhetta.

Useita ihmisiä sairastui paketin saapumisen jälkeen ja heidät kuljetettiin sairaalahoitoon. Ei ole tiedossa, kuinka vakava heidän tilansa on.

Viranomaiset kertoivat lausunnossaan, että sotilastukikohta on evakuoitu sen jälkeen, kun "henkilö oli avannut epäilyttävän paketin".

– Varotoimenpiteenä rakennus ja sen lisäosa evakuoitiin ja alue eristettiin, lausunnossa kerrotaan.

Mukana poliittinen viesti

Paikalle lähetetty ensiapuryhmä totesi, ettei välitöntä vaaraa ollut. Alueen ja paketin tutkinta on käynnissä.

CNN:n mukaan paketissa oli ollut valkoisen jauheen lisäksi jonkinlainen poliittinen viesti, jota myös tutkitaan.

Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washington DC:ssä sijaitseva lentotukikohta on ahkerasti presidentin ja varapresidentin käytössä, kun he matkustavat virallisille matkoilleen.

Presidentti Donald Trump oli tukikohdassa viimeksi keskiviikkona.