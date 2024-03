Avustuspakettien pudottamisessa laskuvarjoilla Gazaan useita ongelmia

Kuljetusongelmaa on pyritty ratkaisemaan ilmasta pudotettavilla avustuspaketeilla. Jordania on lähettänyt laskuvarjojen avulla putoavia avustuspaketteja Gazaan jo lokakuun alusta alkaen. Torstaina Egypti ja Arabiemiraatit lennättivät omat avustuspakettinsa. Myös Yhdysvallat ilmoitti perjantaina ryhtyvänsä lähettämään Gazaan paketteja ilmateitse. Avustuspakettien pudottamisessa on kuitenkin ongelmina vaikea tähtäys sekä avustuspakettien riittämättömyys ja kalleus.