CNN-analyysi: On silmiinpistävää, kuinka vähän Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksien yhteydessä puhutaan riskeistä – nämä seikat arveluttavat

Monet analyytikot uskovat, että yksi Venäjän hyökkäyksen päätavoitteista oli heikentää Natoa ottamalla Ukrainan mahdollinen tuleva jäsenyys pois pelistä. Jos näin on, Venäjä on epäonnistunut näyttävästi. Liittouma on nyt vahvempi ja yhtenäisempi kuin vuosiin, Collinson analysoi.