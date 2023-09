– Määrällisesti apumme on ollut ontuvaa. Olemme antaneet monenlaista aseistusta, mutta asteittain lisäten. Tällaisen avun aika on ohi. On tärkeää ymmärtää, että nämä kyvyt pitää integroida Ukrainan joukkoihin, ja sen pitää tapahtua riittävässä laajuudessa, jotta saavutetaan haluttu taktinen ja operationaalinen vaikutus, McMaster kuvailee avun merkitystä taistelukentällä.