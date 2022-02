Putouksessa nähtiin uusi yllätyselementti – Christoffer Strandberg arvioi uuden osuuden: "Minulle saa nauraa"

Näyttelijä, juontaja Christoffer Strandberg juontaa toistamiseen Maikkarin suosikkiohjelmaa Putousta. Strandberg kertoi MTV Uutisille lauantai-iltana 5. helmikuuta, että tunnelmat ensimmäisen livelähetyksen jälkeen tunnelmat ovat helpottuneet.

– Sitä on tavallaan ensi-ilta fiilikset, kun on kauden ensimmäinen jakso. Ollaan jo jonkin aikaa tätä kaikkea valmisteltu ja tässä helposti tuudittautuu sellaiseen ”meillä on paljon vielä aikaa näitä jaksoja suunnitella”- ajatukseen. Nythän oikea tahti vasta alkaa, kun alle viikossa pitää seuraava jakso saada kasaan. Tiistaina viimeistään pitää olla vedossa, Strandberg kuvailee.

Haastavinta Putouksen juontajan roolissa on tilanteen päällä pysyminen, Strandberg kertoo. Hänen mukaansa etenkin kauden alussa täytyy pystyä nopeasti reagoimaan tilanteisiin, kun sketsihahmoja on useita ja jokainen niistä on erilaisia.

Strandberg toivoo tulevan kauden olevan hauska myös katsojien mielestä. Uusi Putous-kausi toi mukanaan yllätysnapin, jota painamalla mitä vain voin sattua niin juontajalle kuin näyttelijöillekin.

– Minulle saa nauraa ja toivon, että meidän kanssamme nauretaan! Tässä on monta komedian tasoa. Se kaikki, mitä olemme suunnitelleet, naurattaa, tai ainakin osa siitä ja myös se mikä tapahtuu niin sanotusti mokana. Moka on lahja tässä ohjelmassa, koska se on aito hetki, Strandberg kertoo.

Strandberg oli ensimmäisen kerran Putouksessa mukana näyttelijänä kymmenellä tuotantokaudella vuonna 2018. hänet muistetaan myös vuoden 2019 Tanssii tähtien kanssa -kaudelta, jonka hän voitti yhdessä Jutta Heleniuksen kanssa.

Mikä yllätysnapissa yllätti juontajaa ensimmäisessä livessä? Katso koko Christofferin haastattelu yllä olevalta videolta!