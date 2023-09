Christer Schoultz piilotti viinapulloja ja teki kansainvälistä uraa investointipankkiirina: ”Jo ensimmäinen känni oli täysin euforinen kokemus”

Christer Schoultz rikkoo monin tavoin alkoholismin kasvoja. Hän ei ole asunnoton alkoholisti, joka kävelee kadunkulmassa vastaan etsien roskiksista pulloja. Schoultz on elävä todiste siitä, että alkoholismi on sairaus, johon voi sairastua – yhteiskuntaluokasta riippumatta.

– Minulla on sellainen ansioluettelo, että ihmiset yleensä ihmettelevät, kuinka voin olla alkoholisti.

Pissat housuissa kaduilla vaeltavat juopot ovat vaan alkoholismin vuorenhuippu, se osa, joka on näkyvä suurimmalle osalle ihmisistä.

Sitten on sellaiset kuin Schoultz.

Ensikänni euforinen kokemus

Kelvoton sisäinen kello kilissyt lapsesta saakka

Ensimmäinen joulu selvin päin: Noora, 30, viilteli mattoveitsellä reitensä auki ja sammui – nyt hän on ollut puoli vuotta raittiina, eikä aio palata entiseen

Yritysmaailman huipulla alkoholistina

Schoultz on työskennellyt usean pankin johtajana ja menestyksekkäissä yrityksissä osakkaana. Vuosien ajan Schoultz komeili Suomen tulokärjessä.

”Jätkä vetää 300 lentoa vuodessa ja keikkuu Suomen tulokärjessä”

– Koko ajan se alkoholismi on kulkenut siinä rinnalla. Rankka työ, rankat huvit – hyvin paljon olen perustellut juomista työlläni.

Kaikki on hyvin, kunhan juoppo hoitaa työt

Kun ihminen hoitaa työnsä kunnolla, riippuvuuteen ei puututa. Suomalaisessa työelämäkulttuurissa työmoraali venyy ja paukkuu. Työpaikka on ikään kuin se viimeinen kulissi, joka pysyy pystyssä. Työnteko kuittaa avun tarpeen.

”Joko menet hoitoon, tai kuljet tuosta ovesta viimeistä kertaa”

– Hylkäämisen pelko on elänyt minussa lapsuudesta asti. Kun puolisoni sohaisi sitä, minussa nousi pintaan sisäinen ääni, joka myönsi, että apua on otettava vastaan.

Minnesota-hoidossa terapeuttinen lähestymistapa

Schoultz meni Minnesota-malliseen päihdehoitoon. Se on kehittynyt Yhdysvaltain Minnesotan päihdehoitokeskuksissa 1950-luvulla. Hoitomuoto oli aikansa ensimmäisiä, jossa sovelletaan inhimillistä, terapeuttista lähestymistapaa päihderiippuvuuden hoitoon.

– Alkoholismi on itsensä kieltävä sairaus.

Alkoholismiin sairastuu koko perhe

Nykyään Schoultz ajattelee, että alkoholismiin sairastuu koko perhe. Puoliso ja perhe ovat usein tietämättään sairauden mahdollistajia. Viime vuodet Schoultz on luennoinut yrityksille, ammattilaisille ja kouluille alkoholismista ja riippuvuudesta.

– Alkoholismi vaikuttaa koko perheen rakenteeseen. Alkoholisti kietoo läheiset mukaan valheeseen siitä, että ongelmaa ei ole. Myös läheiset tarvitsevat apua. Ja he ovat usein niitä, jotka voivat asettaa alkoholistille rajoja. Läheisillä on valtava voima saada ihminen havahtumaan tilanteeseensa, Schoultz kuvailee.

”Jos menee pullon ja juopon väliin, sen taistelun häviää aina”

Schoultz ei kaihda keinoja alkoholistin suhteen. Alkoholisti on laitettava seinä seinää vasten.

– Pitkään yritettiin puuttua juomiseeni toteamalla, että Christer, juo vähemmän, lopeta. On edesvastuutonta sanoa alkoholistille, että ota itseäsi niskasta kiinni. Minä olen todella yrittänyt. Olen yrittänyt silloinkin, kun lastensuojelu on paikalla, silloinkin, kun olen ollut vähällä kuolla juomiseen.

Oleellista Schoultzin mielestä on laittaa ihminen valitsemaan avun vastaanottamisen ja seuraamusten välillä. On ymmärrettävä, että kyseessä on riippuvuussairaus, pakonomainen tarve juoda.