Kumpi vie: Lula vai Bolsonaro? Brasiliassa äänestetään presidentinvaalien toisella kierroksella

Molemmat ehdokkaat ovat Brasiliassa sekä vihattuja että rakastettuja eri ryhmien keskuudessa. Kannatuskyselyissä vasemmiston Lulaa on tukenut 53 prosenttia äänestäjistä ja Bolsonaroa 47.

/All Over Press

/All Over Press

Asiakysymykset jääneet vahvojen persoonien alle

Bolsonaroa on nimitelty kannibaaliksi ja pedofiiliksi, kun taas Lulaa on kutsuttu lainsuojattomaksi bandiitiksi, joka on tehnyt sopimuksen saatanan kanssa.