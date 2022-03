Chelsea on sekasorron vallassa – brittimedia puhuu pelaajien joukkopaosta

Seuran venäläisomistaja Roman Abramovitsh on pakotelistalla. Hän on yrittänyt laittaa seuraa myyntiin, mutta se ei ainakaan vielä ole onnistunut. Viimeisimmät tiedot kertovat , että omistajanvaihdosprosessi olisi kuitenkin taas käynnissä.

Tilanne on silti hyvin epävarma. Pääsponsori Three vetäytyi yhteistyöstä joukkueen kanssa viime viikolla ja joukkueen vielä perjantai-iltana kerrottiin, että joukkueen luottokortit on jäädytetty. Tämän seurauksena edes joukkueen bussiin ei saatu tankattua polttoainetta.