Charles Leclerc ja Ferrari solmivat jatkosopimuksen

– Hänen arvonsa menevät yksiin meidän arvojemme kanssa, joten on luontevaa jatkaa yhteistyötä. Hänellä on kyltymätön halu ajaa itsensä äärirajoille, ja arvostamme hänen poikkeuksellisia kykyjään. Olemme sitoutuneet tarjoamaan Charlesille voittavan auton, ja tiedän, että hänen päättäväisyytensä ja sitoutumisensa ovat sellaisia elementtejä, jotka auttavat meitä pääsemään tavoitteisiimme, Ferrarin tallipäällikkö Frederic Vasseur sanoo tiedotteessa.

– Olen iloinen tietäessäni, että pukeudun Ferrarin ajohaalariin vielä monen vuoden ajan. Tässä tallissa ajaminen on ollut unelmani 3-vuotiaasta asti. Tämä talli on ollut kuin toinen perheeni siitä asti, kun liityin Ferrarin akatemiaan 2016. Olemme saavuttaneet paljon yhdessä, mutta uskon, että paras on vielä edessä. Unelmani on yhä voittaa maailmanmestaruus Ferrarilla.