Floridan päävalmentajalta hätkähdyttävä kommentti – Sebastian Aho intoutui voiton jälkeen: "Epätodellisen hyvä"

Carolina Hurricanes vältti kautensa päättymisen toistaiseksi ja kaatoi Florida Panthersin NHL:n itäisen konferenssin neljännessä finaalissa maalein 3–0. Voitto oli kyseisessä pudotuspelien vaiheessa seuralle ensimmäinen 19 vuoteen.

Edellisessä ottelussa penkillä istunut Carolina-vahti Frederik Andersen oli päästänyt sarjan kahdessa ensimmäisessä ottelussa 36 laukauksesta taakseen peräti yhdeksän. Nyt 20 torjuntaa tuottivat uran viidennen nollapelin pudotuspeleissä.

– Freddie oli epätodellisen hyvä. Tuntui siltä, että hän näki jokaisen kiekon ja jokainen kiekko näytti helpolta torjunnalta, vaikka asia ei varmasti ollut niin, Carolinan toisen maalin tyhjään nuottaan siirtänyt Sebastian Aho ylisti maalivahtia.

Ottelun ensimmäisen ja samalla voittomaaliksi jääneen osuman laukoi Logan Stankoven pelin puolivälissä.

– Tiesimme joukkueen sisällä, että meillä on enemmän annettavaa ja näytimme sen tänään. Nyt meidän on rakennettava sen päälle, Stankoven mietti pelin jälkeen.

Jesperi Kotkaniemi kiitti ottelun jälkeen Carolinan sankaria.2025 Getty Images

Kolmatta peräkkäistä Stanley Cupin finaalipaikkaa metsästävän Floridan päävalmentaja Paul Maurice vaikutti olevan lopputuloksesta jopa jossakin määrin hyvillään.

– Olen poikkeuksellisen iloinen mahdollisuudesta oppia. En pelleile kanssanne. Uskon todella niin. Peleissä on johdonmukaisia asioita, joita emme rakasta, emmekä voi eristää niitä, Maurice sanoi.

– Carolinalle on annettava tunnustusta. He olivat nopeita, laittoivat luukut kiinni, blokkasivat laukauksia, taistelivat lujasti. Mitä tulee tyyliin, he pelasivat heille loistavan pelin.

Carolinan puolustaja Jaccob Slavin näki joukkueensa pitäneen kiekosta aiempaa parempaa huolta.

– Ensimmäiset kolme ottelua yritimme vain saada kiekkoa ulos alueeltamme ja päästä keskialueen yli. Kyse on paremmasta kiekonkäsittelystä, ja se antaa meille paremman hyökkäyspelaamisen koska saamme kiekon syvälle heidän alueelleen ja vastaavasti omassa päässä emme anna heidän tarvitsemiaan paikkoja, Slavin pohti.

Panthers oli käyttänyt sarjan yhdeksästä ylivoimapelistään neljä hyväkseen, mutta neljännessä ottelussa pakkopeli ei tuottanut maaliakaan.

– Ylivoimamme on juuri nyt hiukan hajanaista. Menetimme Sam Reinhartin. Hän on todella iso osa sitä.

Joukkueet kohtaavat viidennen kerran Suomen aikaa torstaiaamuna Raleighissa.

