F1-kuski Carlos Sainzille Hollannin GP:ssä mätkäisty rangaistus on peruttu.
Sainz sai kaksi viikkoa sitten ajetussa kisassa kymmenen sekunnin aikasakon ja kaksi rangaistuspistettä tilanteesta, jossa Williams-kuskin nähtiin aiheuttaneen kolarin Racing Bulls -tallin Liam Lawsonin kanssa.
Williams teki päätöksestä valituksen, jonka Kansainvälisen autoliiton tuomaristo hyväksyi. Tallin toimittaman 360 asteen kamerakuvan perusteella tilanne tulkittiin normaaliksi kisassa tapahtuneeksi yhteentörmäykseksi eikä kumpaakaan voi pitää pääsyyllisenä.
– Tuomaristo hyväksyy, että törmäys aiheutui auton 30 (Lawson) hetkellisen hallinnan menetyksen seurauksena, toteaa tuomaristo päätöksessään.
– Auto 55 (Sainz) vaikutti kolariin ottamalla riskin ja ajamalla lähellä, FIA ilmoitti.
Sainzin kisassa ajama 13. sija ei päätöksen myötä muutu, mutta häneltä kuitenkin poistetaan tilille merkityt rangaistuspisteet.