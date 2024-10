Carlo Ancelotti otti kantaa raiskauksesta epäillyn Kylian Mbappen tilanteeseen

Real Madridin pelit Espanjan La Ligassa jatkuvat lauantaina, kun joukkue kohtaa vieraissa Celta Vigon. Madridin italialaisvalmentaja Carlo Ancelottin mukaan Mbappe on mukana ottelussa.

– Nämä 15 päivää (maaottelutauon aikana) ovat auttaneet häntä. Hän on hyvässä kunnossa, hän on onnellinen ja odottaa innolla pelaamista huomenna. Hän on tärkeä joukkueelle, Ancelotti sanoi Aftonbladetin mukaan lehdistötilaisuudessa.