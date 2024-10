Kylian Mbappen asianajaja myöntää: Harrasti seksiä

Viranomaiset ovat kertoneet, että raiskausasiassa on aloitettu esitutkinta, mutta he eivät ole maininneet ketään nimeltä. Ruotsalaismedia osaa kuitenkin kertoa, että epäilty on nimen omaan Kylian Mbappe.

Ruotsalaismedia on yrittänyt täyttää myös muut viranomaisten jättämät aukot parhaansa mukaan. Mbappen vierailut yökerhoissa ja yöpyminen hotellissa on raportoitu tarkkaan. Poliisien toiminta on myös ollut tarkassa syynissä, ja heidän on kerrottu kuljettaneen Mbappen hotellista nyyttejä, joiden arvellaan sisältäneen vaatteita.