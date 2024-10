Expressen: Real Madridilla kriisikokous Kylian Mbappén raiskausepäilyn vuoksi – "He panikoivat"

Ruotsalaismedian mukaan epäilty raiskaus on tapahtunut tukholmalaisessa hotellissa, jossa Mbappé seurueineen vietti viime viikolla kaksi yötä. Ruotsin syyttäjänlaitos tutkii raiskausepäilyä, mutta epäillyn henkilöllisyyttä ei ole vahvistettu. Mbappé itse on kiistänyt tiedot "valeuutisina".

Expressen on tavoittanut asiaan liittyen ranskalaistoimittaja Romain Molinan , joka kertoi eilen X-tilillään , että Real Madrid järjesti maanantai-iltana kriisikokouksen.

– Se oli virtuaalikokous. Heille tuli kyselyitä kahdesta eri mediasta, ja he panikoivat. Tällaiset kriisikokoukset ovat tavallisia tällaisten tietojen jälkeen, Molina sanoi.

– On mielenkiintoista, miten he käsittelevät tämän. Tällä hetkellä ollaan hiljaa, mutta mielestäni heidän täytyy vastata jossain kohtaa. He yrittävät hallita tätä, mutta se ei ole mahdollista ikuisesti. Seuraavat 48 tuntia ovat kiireisiä.